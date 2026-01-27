PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Trickdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unter dem Vorwand, dass die schwangere Frau dringend auf die Toilette müsse, klingelte ein unbekanntes Paar am Montagnachmittag (26. Jan, 14 Uhr) bei einer Hausbesitzerin in der Blütenstraße in Meckenheim. Hilfsbereit ließ sie die beiden ins Haus. Der Mann fragte noch nach einer Spende für den Wanderzirkus in Neustadt, bevor sie gingen. Später bemerkte die Frau, dass Schmuck aus dem Bad entwendet wurde. Es stellte sich heraus, dass die beiden zuvor Kontakt zu einem Mann in der angrenzenden Gartenstraße hatten und ebenfalls nach einer Geldspende fragten. Die Frau soll um die 40 Jahre alte gewesen sein, der Mann etwa 50-55. Es gibt Hinweise auf einen Opel mit SÜW-Kennzeichen, mit dem sie unterwegs gewesen sein sollen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10, 67454 Haßloch
Markus Sicius
Tel.: 06324 933-2601 od. 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

