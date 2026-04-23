Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
POL-PIKUS: Fahrzeug durch Fußtritte beschädigt
Waldmohr (Kreis Kusel) (ots)
Mit mehreren Tritten wurde am Mittwochabend zwischen 19:20 Uhr und 20:20 Uhr der rechte Außenspiegel und die Beifahrertür eines in der Saarpfalzstraße abgestellten blauen Skodas beschädigt. Zum Täter liegen bislang keine Hinweise vor. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 369-14799 oder pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.|pikus
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