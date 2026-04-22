Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Nächtlicher Stunt

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Hüffler (Kreis Kusel) (ots)

Ein Verkehrsunfall in den Abendstunden gibt der Polizei Rätsel auf. Am Dienstag, 21.04.2026 gegen 21.00 Uhr wurde ein silberner Pkw Skoda Typ Fabia in der Hauptstraße am Fahrbahnrand abgestellt. In der Dunkelheit dürfte sich ein spektakulärer Unfall ereignet haben. Nach Spurenlage fuhr offenbar ein Fahrrad dem stehenden Pkw hinten auf. In der Folge dürfte die fahrradfahrende Person gegen die Heckscheibe geschleudert worden sein. Weitere Spuren des Zusammenstoßes konn-ten auf dem Fahrzeugdach festgestellt werden. Ob Mensch oder Maschine auf dem Dach des Pkw landeten, kann derzeit nur vermutet werden. Die Heckscheibe des Pkw barst unter der plötzlichen Krafteinwirkung. Im nunmehr frei zugänglichen Kofferraum konnten die Ermittler eine Fahrradleuchte der Marke Fischer auffinden. Es steht zu vermuten, dass sich der Unfallverursacher bei seinem Überschlag verletzt hat und ohne Frontbeleuchtung das Weite suchte. Wer im relevanten Zeitraum einen lädierten Fahrradfahrer bemerkt hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder piku-sel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell