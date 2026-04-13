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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Wer hat den Spiegel beschädigt?

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung rückte eine Streife der Polizei am Samstagvormittag in den Hüttengarten aus. Der Halter eines VW T-Roc meldete von dort eine Sachbeschädigung an seinem Pkw. Laut den Angaben des Mannes, stand sein Wagen am späten Freitagabend am Straßenrand geparkt. Zwischen 23:45 Uhr und Mitternacht hörte er einen lauten Knall. Bei der Überprüfung des Ursprungs des Geräuschs konnte er feststellen, dass der linke Außenspiegel an seinem VW beschädigt war. Die Ordnungshüter gehen derzeit davon aus, dass Unbekannte den Spiegel mutwillig abgetreten haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind um diese Uhrzeit Personen aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14799 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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