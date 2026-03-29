Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
POL-PIKUS: Mit 1,36 Promille im Verkehr unterwegs
Nanzdietschweiler (ots)
Ein PKW-Fahrer wurde in der Nacht zu Sonntag in der Schulstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest bestätigte die Annahme, das Ergebnis 1,36 Promille. Der 34-jährige Fahrer bekam auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.|pikus
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