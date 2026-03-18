Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwertransport bleibt unter Brücke stecken

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Auf rund 100.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Bahnunterführung der B 311 entstanden ist. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Schwertransports war gegen 18.30 Uhr von Mengen kommend ortsauswärts unterwegs. Während der Fahrt stellte sich mutmaßlich aufgrund von Erschütterungen ein hydraulisch klappbares Bauteil der auf dem Schwertransport beförderten Siebanlage auf und verkeilte sich unter der Bahnbrücke, sodass der Tieflader nicht mehr weiterfahren konnte. In einer aufwendigen Bergungsaktion, bei der Arbeiter unter anderem auch die transportierte Maschine demontieren mussten, konnte der Schwertransport samt Ladung schließlich gegen 22.45 Uhr befreit werden. Bis dahin war der Streckenabschnitt komplett gesperrt. Erste Schätzungen gingen zunächst von einem weitaus höheren Schaden aus, der nach einer Begutachtung nach unten korrigiert wurde. Das Brückenbauwerk wurde indes nur minimal beschädigt, weshalb der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt war.

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