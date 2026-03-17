Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Polizei zieht Anhänger aus dem Verkehr

Wegen Überladung sowie erheblichen Mängeln haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntag einen Anhänger aus dem Verkehr gezogen. Ein Verkehrsteilnehmer meldete kurz vor 19 Uhr ein Pkw-Gespann auf der B 311, welches in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Die Beamten konnten den 55-jährigen Fahrer des BMW mit Anhänger antreffen und stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann auf dem Anhänger ein weiteres Fahrzeug sowie fünf nicht gesicherte Kanister mit Treibstoff transportierte. In dem beförderten Pkw befanden sich zudem Reifen und weitere Gegenstände, durch die das zulässige Gewicht deutlich überschritten wurde. Dadurch betrug der Abstand der Laderampe des Anhängers zum Boden nur noch wenige Zentimeter und die Achse streifte am Radkasten. Zudem war das Gestell eingerissen. Die Polizisten beschlagnahmten den Anhänger an Ort und Stelle samt Ladung, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport. Auf den 55-Jährigen kommen nun ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, mehrere Punkte in Flensburg sowie ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

Inzigkofen

Ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 41-Jährigen zu, den eine Streife der Verkehrspolizei Sigmaringen am Montag gegen 11 Uhr auf der B 313 gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste den Wagen an Ort und Stelle stehen lassen und wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Auch auf die Halterin des Fahrzeugs, die die Fahrt zugelassen hat, kommt eine Strafanzeige zu.

Bad Saulgau

Gas mit Bremse verwechselt - hoher Sachschaden

Auf rund 21.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine 63-Jährige am Montag kurz nach 9 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Platzstraße verursacht hat. Die Frau wollte in eine Parklücke einparken und verwechselte dabei offenbar das Gas- mit dem Bremspedal. Der Wagen beschleunigte stark, durchbrach eine Hecke, fuhr einen Abhang hinunter und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der stark beschädigte Audi musste abgeschleppt werden, die 63-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Mengen

Unbekannte entwenden hochwertige Masken

Zwei Krampus-Masken im Wert von über 2.000 Euro haben Unbekannte am Montagabend aus einem Fahrzeug in der Hauptstraße entwendet. Der Wagen war offenbar nicht verschlossen. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, der sich zwischen 18.20 Uhr und 21 Uhr ereignet haben dürfte, mögen sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau melden.

Pfullendorf

Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer sucht das Weite

Flurschaden in Höhe mehrerer hundert Euro sowie zwei beschädigte Leitpfosten hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hinterlassen, nachdem er am Montagnachmittag von der L 195 zwischen Aach-Linz und Ebratsweiler abgekommen war. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam der Unbekannte in den Grünstreifen, wo er die Pfosten überfuhr und auf rund 50 Metern das Erdreich aufwühlte. Dadurch wurde auch die Fahrbahn erheblich verschmutzt. Ohne den Vorfall zu melden, fuhr der Unbekannte weiter. Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen. Die Straßenmeisterei übernahm die Reinigung der Straße.

Pfullendorf

Gegen Straßenlaterne geprallt

Wegen Fahrerflucht ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montag, 8.45 Uhr, in der Hans-Ruck-Straße eine Straßenlaterne touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro verursacht hat. Die Beamten gehen davon aus, dass der Unbekannte rückwärts aus der gegenüberliegenden Einfahrt ausgefahren und dabei gegen die Laterne geprallt ist. Dadurch wurde auch dessen Fahrzeug beschädigt, da an der Unfallstelle Fahrzeugteile zurückblieben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

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