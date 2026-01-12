POL-OF: Wohl Rotlicht missachtet: Jugendlicher bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt
Offenbach (ots)
(lei) Einen Cut an der Stirn sowie Prellungen erlitt ein 17-Jähriger am Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Bürgeler Straße. Der Jugendliche, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, überquerte die Fahrbahn gegen 6.35 Uhr an einer ampelgeregelten Fußgängerfurt, als er offenbar das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Die 31 Jahre alte Pkw-Fahrerin konnte demnach wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Nach einer ambulanten Versorgung vor Ort in einem Rettungswagen blieb dem jungen Fußgänger ein Transport ins Krankenhaus erspart. Unfallzeugen können sich telefonisch an das Polizeirevier Offenbach wenden (069 8098-5100).
