PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohl Rotlicht missachtet: Jugendlicher bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Offenbach (ots)

(lei) Einen Cut an der Stirn sowie Prellungen erlitt ein 17-Jähriger am Montagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Bürgeler Straße. Der Jugendliche, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, überquerte die Fahrbahn gegen 6.35 Uhr an einer ampelgeregelten Fußgängerfurt, als er offenbar das für ihn geltende Rotlicht missachtete. Die 31 Jahre alte Pkw-Fahrerin konnte demnach wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Nach einer ambulanten Versorgung vor Ort in einem Rettungswagen blieb dem jungen Fußgänger ein Transport ins Krankenhaus erspart. Unfallzeugen können sich telefonisch an das Polizeirevier Offenbach wenden (069 8098-5100).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren