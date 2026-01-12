Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Haupteingangstür aufgeschoben: Einbrecher flohen mit Bargeld; Erst Autoschlüssel, dann Bargeld aus Auto geklaut; Fluchtversuch endete an Straßenlaterne und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Haupteingangstür aufgeschoben: Einbrecher flohen mit Bargeld - Hanau

(cb) Über die gewaltsam aufgeschobene Haupteingangstür gelangten Einbrecher zwischen Sonntag und Montag, 4.30 Uhr, in eine Bäckerei in der Langstraße (40er-Hausnummern). Im Verkaufsraum brachen die Langfinger anschließend die Kasse auf. Ob sie Bargeld erbeuteten, bedarf der weiteren Ermittlungen. Derzeit können noch keine Angaben zur entstandenen Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen, welche Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, wenden sich unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Beamten des Fachkommissariats.

2. Erst Autoschlüssel, dann Bargeld aus Auto geklaut - Hanau/Maintal

(cb) Ein 33-Jähriger unterhielt sich am Sonntag, gegen 5 Uhr, angeregt mit zwei ihm unbekannten Männern in einer Bar am Heumarkt (einstellige Hausnummern) in Hanau. Einige Stunden später stellte der Mann fest, dass ihm vermutlich seine beiden Gesprächspartner die Fahrzeugschlüssel aus der Jacke gestohlen hatten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand begab sich das Duo nach dem Schlüsselklau zum geparkten schwarzen Audi des 33 Jahre alten Mannes aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Der schwarze Q8 mit HD-Kennzeichen war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Marie-Curie-Straße (30er-Hausnummern) in Maintal abgestellt. Mit dem dazugehörigen Schlüssel öffneten die beiden Ganoven den schwarzen Wagen, durchsuchten diesen und flüchteten anschließend in einem Taxi mit mehreren tausend Euro Bargeld, welches sie im Audi aufgefunden hatten. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- etwa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - Bekleidung: schwarze Mütze und dunkel gekleidet

Täter 2:

- etwa 1,75 Meter groß - kräftige Statur - komplett dunkel gekleidet

Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeirevieres in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Bargeld aus Wohnung geklaut: Wer hat etwas beobachtet? - Hanau

(me) Circa 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Figur, Vollbart, schwarze Kleidung: So lautet die Beschreibung eines Langfingers, der am Samstagabend mehrere hundert Euro entwendete. Gegen 18.40 Uhr soll der Unbekannte in einem günstigen Moment eine Wohnung in der Krämerstraße (10er-Hausnummern) betreten und im Anschluss daran durchsucht haben. Während der Tat wurde der Mann durch den 36-jährigen Wohnungsnehmer erwischt. Dieser bekam den Ganoven allerdings nicht mehr zu fassen, weshalb es dem Eindringling gelang zu flüchten. Die Kripo aus Hanau ermittelt nun und sucht nach Zeugen. Diese melden sich über die Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten.

4. Fluchtversuch endete an Straßenlaterne - Hanau

(me) Ein 30-jähriger Autofahrer versuchte sich am frühen Sonntagmorgen einer Verkehrskontrolle zu entziehen und prallte auf seiner Flucht gegen eine Straßenlaterne. Zeugen konnten beobachten, wie der junge Mann vor Fahrtantritt möglicherweise Lachgas konsumierte und informierten die Polizei. Die herbeigeeilten Ordnungshüter konnten den Wagen mit HU-Kennzeichen im Bereich der Straße "Am Ballplatz" feststellen und nahmen die Verfolgung auf. In der Schnurstraße sollte der graue Mini-SUV dann angehalten und überprüft werden. Der Skoda-Fahrer gab jedoch Gas und soll im weiteren Verlauf unter anderem eine Straße und einen Kreisel in falsche Richtung befahren haben. Gegen 1.45 Uhr kam der Hanauer dann mutmaßlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Straßenlaterne zusammen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Lenker des Kamiqs musste die Polizisten mit auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

5. Hinweise nach Einbruch in Bekleidungsgeschäft erbeten - Hanau

(cb) Nachdem Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft in der Rosenstraße (10er-Hausnummern) eingedrungen waren, suchen die Beamten des Fachkommissariats Zeugen des Einbruchs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Ganoven zwischen Samstag und Sonntag gewaltsam über die Eingangstür des Geschäftes Zutritt in die Innenräume. Ein Mitteiler informierte die Polizei in Hanau am Sonntagvormittag, gegen 11.15 Uhr, über die beschädigte und offenstehende Tür des Bekleidungsgeschäftes. Über die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens sowie über mögliches Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123).

6. Streit unter Hundebesitzerin eskalierte: 82-Jährige verletzt - Maintal

(me) Eine Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Hundehalter und einer 82-Jährigen endete mit einer Verletzung von dieser. Gegen 22 Uhr waren die beiden mit ihren jeweiligen Hunden unabhängig voneinander auf der Straße "Am Kreuzstein" (60er-Hausnummern) unterwegs, als es zu Meinungsverschiedenheiten aufgrund des nicht angeleinten Hundes des Mannes gekommen sein soll. Im Zuge des Streits habe der etwa 30 Jahre alte und circa 1,80 Meter große Mann die Seniorin beleidigt und schließlich mit der Hundeleine am Kopf verletzt. Hiernach sei der dunkelhaarige Aggressor mit seiner grau - schwarzen französischen Bulldogge davongerannt. Zeugen der Auseinandersetzung nehmen mit der Polizeistation in Maintal (06182 4302-0) Kontakt auf.

7. Kind bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt - Erlensee

(me) Am Sonntagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Kind. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll das Mädchen gegen 9.10 Uhr plötzlich auf die Straße "An der Wasserburg" (20er-Hausnummern) gerannt und gegen den vorbeifahrenden schwarzen GLS geprallt sein. Durch die Kollision wurde die junge Fußgängerin verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen des Zusammenstoßes wenden sich bitte an die Polizei aus Langenselbold (06183 91155-0).

8. Schmuck von Einbrechern mitgenommen - Freigericht

(cb) Nachdem Hauseigentümer in der Hufeisenstraße (10er-Hausnummern) am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, aus ihrem Urlaub zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass Unbekannte in ihr Eigenheim eingebrochen waren. Die Täter hebelten hierzu eine Kellertür auf. Im Anschluss durchsuchten sie im Inneren des Hauses sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro flüchteten die Langfinger schließlich in unbekannte Richtung. Der durch die Täter verursachte Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern des Einbruchskommissariats in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

9. Zeugen nach Auseinandersetzung vor Diskothek gesucht - Gründau

(cb) Eine Verletzung am Oberarm sowie Augenverletzungen erlitt ein 22-Jähriger am Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek im Liebloser-Industriegebiet. Zwischen dem Hanauer und einem bislang unbekannten Mann soll es bereits im Vorfeld zu einem vorerst verbalen Streit gekommen sein. Der 22 Jahre alte Mann und sein Kontrahent begaben sich schließlich, gegen 3.45 Uhr, auf einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zu einem Club in der Rudolf-Walter-Straße (einstellige Hausnummern). Hier, so die derzeitigen Ermittlungen, soll die Situation eskaliert sein. Der Unbekannte soll vermutlich mit einer Reizgaspistole in Richtung des Gesichts des Mannes aus Hanau geschossen haben. Anschließend flüchtete der etwa 1,70 Meter große, schlanke Unbekannte. Dieser soll etwa 20 Jahre alt sein und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauer Jeans. Der Hanauer wurde durch den herbeigerufene Rettungskräfte erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat bereits die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Ordnungshüter in Gelnhausen.

10. Zeitweise Vollsperrung nach Unfall: Autos mussten abgeschleppt werden - Autobahn 66 / Wächtersbach

(fg) Nach einem Unfall auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda zwischen den Anschlussstellen Bad Orb / Wächtersbach und Bad Soden-Salmünster am Montagmorgen kam es zeitweise zur Vollsperrung der Fahrbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein Volvo-Lenker kurz nach 9 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen, geriet mit diesem ins Rutschen und streifte anschließend einen VW Crafter. Kurz darauf prallten der Volvo und der VW linksseitig in die Schutzplanke. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es dann kurzzeitig zur Vollsperrung, um die Fahrzeuge von der linken Fahrspur auf den Seitenstreifen zu befördern. Im Anschluss wurden die beiden unfallbeteiligten Wagen abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Verletzt wurde offenbar niemand. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Offenbach, 12.01.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell