Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrradfahrer übersehen

Mittelschwere Verletzungen hat ein 28-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz vor 12 Uhr in Obereschach erlitten. Eine 66-jährige Renault-Lenkerin übersah beim Abbiegen von der Tettnanger Straße in die Waldstraße den auf dem Radschutzstreifen befindlichen, vorfahrtsberechtigten Radler. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige von seinem Fahrrad geschleudert und prallte gegen einen Pfosten. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn unter anderem mit Knochenbrüchen in eine Klinik. Der Sachschaden fiel mit mehreren hundert Euro verhältnismäßig gering aus.

Ravensburg

Mit gut 2,7 Promille hinterm Steuer

Seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste ein 33-jähriger Autofahrer, den eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg am Sonntag kurz nach 6 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Nachdem ein Vortest einen Wert von über 2,7 Promille ergeben hatte, musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er nicht und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

Radfahrer stoßen zusammen - Polizei bittet um Hinweise

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Samstag kurz nach 19 Uhr in der Gartenstraße zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen sind. Eine 15-Jährige war mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg von der Ulmer Straße kommend unterwegs und bog im weiteren Verlauf nach rechts auf den Radweg neben der Gartenstraße ab. Dort kam ihr ein bislang unbekannter Radler, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, entgegen. Die beiden Fahrradfahrer stießen zusammen, wodurch die Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Der Unbekannte, der zwischen 50 und 60 Jahre alt sein soll, einen Bart hat sowie eine Einkaufstüte mit sich führte, setzte seine Fahrt in der Folge fort. Die Beamten nehmen Hinweise zu dem Mann, der gebrochen Deutsch gesprochen haben soll, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Horgenzell

Fahrzeugheck bricht aus - Beifahrerin verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 11 Uhr auf der K 8039 ereignet hat. Der 54 Jahre alte Fahrer eines Porsche wollte von der Landesstraße aus Richtung Urnau kommend nach links auf die Kreisstraße Richtung Fuchstobel abbiegen. Dabei brach den Angaben des 54-Jährigen zufolge das Heck des Fahrzeugs aus, wodurch dieses gegen eine Mauer und ein Verkehrszeichen prallte. Die 48-jährige Beifahrerin im Porsche erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der Porsche, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Baindt

Fahrzeuglenker muss nach Unfall von Feuerwehr befreit werden

Mit mittelschweren Verletzungen ist ein 55-jähriger Renault-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann gegen 1.40 Uhr mit seinem Wagen auf der L 284 zwischen Baindt und Mochenwangen unterwegs, wo er in einer Linkskurve geradeaus weiterfuhr, ein Verkehrszeichen überfuhr und erst rund 75 Meter später im Grünstreifen zum Stillstand kam. Dabei wurde der 55-Jährige, der mutmaßlich nicht angegurtet war, aus seinem Wagen geschleudert und mit dem Bein unter dem Renault eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr befreite den Mann zusammen mit dem Rettungsdienst aus seiner misslichen Lage. Da der 55-Jährige bei der Unfallaufnahme einen benommenen Eindruck machte und ein Vortest Hinweise auf Medikamenteneinfluss ergab, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun, sollte die Blutuntersuchung den Medikamentenkonsum bestätigen, strafrechtliche Konsequenzen zu. Am Renault, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, sowie an dem Verkehrszeichen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von gut 2.000 Euro.

Bad Waldsee

Radfahrer stirbt nach medizinischem Notfall

Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstagabend bei Mattenhaus aufgrund eines medizinischen Notfalls gestorben. Der Senior war gegen 23 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Michelberg und Mattenhaus unterwegs, als er gesundheitliche Probleme bekam. Anwohner fanden den Mann auf einem Kiesparkplatz und leisteten Erste Hilfe. Auf dem Weg mit dem Rettungswagen in eine Klinik verstarb der 67-Jährige. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

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