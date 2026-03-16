Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Flucht vor der Polizei endet in Unfall

Der Versuch einer Flucht vor einer Polizeikontrolle hat für einen 23-jährigen Pkw-Lenker am Samstagmorgen in einem Verkehrsunfall geendet. Als eine Streifenwagenbesatzung den Mann gegen 10 Uhr in der Ailinger Straße anhalten wollte, da er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, gab er mit seinem Opel Corsa Gas und flüchtete über die Ekkehard- und die Schwabstraße in die Brahmsstraße. Beim Ausfahren aus der Brahmsstraße in die Hauffstraße prallte er in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Der anschließende Fluchtversuch zu Fuß endete nach kurzer Verfolgung durch die Beamten mit der vorläufigen Festnahme des 23-Jährigen. Wie sich herausstellte, ist er derzeit nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Dieser wurde ihm zurückliegend behördlich nach einer Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens entzogen. Nun wird gegen ihn unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht ermittelt.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Samstagabend im Zeitraum zwischen 21.30 und 23 Uhr einen im Parkdeck 2 des Graf-Zeppelin-Hauses geparkten Audi und beschädigte ihn dadurch an der gesamten linken Fahrzeugseite nicht unerheblich. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, entfernte sich die oder der Unbekannte danach unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Auf seinen Führerschein wird ein 18-Jähriger mutmaßlich noch etwas länger warten müssen. Der junge Mann, der eigenen Angaben zufolge in der kommenden Woche seine praktische Fahrprüfung ablegen wollte, wurde am frühen Sonntagabend von einer Polizeistreife dabei beobachtet, wie er über einen längeren Zeitraum hinweg auf der Kehlener Straße hin- und herfuhr. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-Jährige noch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er gelangt daher wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, auch die Führerscheinstelle wird darüber informiert. Ebenfalls angezeigt wird der Fahrzeughalter, der dem Heranwachsenden das Fahrzeug überließ.

Oberteuringen-Neuhaus

Drei Fahrzeugführer unter Rauschmitteleinfluss

Bei Verkehrskontrollen am späten Sonntagabend in der Meersburger Straße haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen insgesamt drei Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln mit ihren Pkw unterwegs waren. Während zwei 31 und 33 Jahre alte Männer leicht alkoholisiert waren und nun jeweils wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten und einem Fahrverbot rechnen müssen, verlief bei einem 21-Jährigen der Vortest positiv hinsichtlich einer aktuellen Beeinflussung durch THC. Sollte die ihm daraufhin entnommene Blutprobe den Verdacht bestätigen, drohen auch ihm ähnliche ordnungsrechtliche Konsequenzen. Alle drei durften ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen.

Frickingen

Einbruch in Bäckerei

In eine Bäckerei in der Straße "Am Luckengraben" haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Die Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 19 und 1 Uhr über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen im Inneren mehrere Türen auf. Hier durchsuchten sie alle Schränke und entwendeten unter anderem Bargeld aus einem Tresor. Der Polizeiposten Salem ermittelt zu dem Einbruch und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

Frickingen

Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro hat ein wuchtiger Auffahrunfall am Sonntagvormittag in der Heiligenberger Straße gefordert. Gegen 11.15 Uhr bemerkte die in Richtung Leustetten fahrende 64-jährige Lenkerin eines Renault zu spät, dass ein 35-jähriger Ford-Lenker vor ihr anhielt, um nach links auf den Parkplatz eines Gasthauses abzubiegen. Durch die folgende Kollision wurden beide leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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