Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug überschlägt sich

Noch unklar ist die Schwere der Verletzungen, die ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf der B 463 erlitten hat. Der Mann war mit seinem Dacia zwischen Winterlingen und Sigmaringen unterwegs, als er Höhe Fürstenhöhe mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr er über 100 Meter in einer Betonrinne und prallte schließlich gegen ein Verkehrszeichen. Als der 23-Jährige gegenlenkte, um aus dem Graben zu gelangen, überschlug sich der Dacia und kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreiten den Mann, der den Sicherheitsgurt nicht selbstständig lösen konnte, aus dem Wagen. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Dacia entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Wagens. Der Sachschaden am Verkehrszeichen wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Scheer

Mann leistet nach Auseinandersetzung Widerstand gegen Polizeibeamte

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Polizei am Samstagabend in die Fabrikstraße gerufen worden. Die Beamten rückten gegen 19.30 Uhr mit mehreren Fahrzeugen an und versuchten, die alkoholisierten Männer zu trennen. Ein 26-Jähriger setzte sich dabei gegen die Polizisten zur Wehr und musste von vier Beamten unter enormem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden. Aufgrund seiner Aggressivität nahmen die Polizisten ihn sowie einen weiteren 31-jährigen Beteiligten in Gewahrsam. Beide Männer mussten die Nacht im Arrest auf dem Polizeirevier verbringen. Auf den 26-Jährigen, bei dem ein Alkoholtest fast vier Promille ergab, kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung, die ebenfalls Strafanzeigen nach sich ziehen dürfte, dauern an.

Meßkirch

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand ein 29-jähriger Autofahrer, als er am Sonntag kurz vor 2 Uhr von einer Polizeistreife im Ortsgebiet gestoppt wurde. Während ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille ergab, schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain an. Der 29-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe und an die Beamten seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Krauchenwies

Vorfahrt missachtet - eine Person verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 456 ist am Montag kurz vor 9.30 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer bog auf Höhe eines Kieswerks mit seinem Sattelzug auf die Landesstraße ein und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte Volvo-Lenkerin, die von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die 71 Jahre alte Lenkerin des Volvo leicht verletzt und in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Volvo, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Anhänger des Sattelzugs wieder dieser auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Pfullendorf

Rollerfahrerin übersehen - Unfall

Leichte Verletzungen hat die 31 Jahre alte Lenkerin eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 14.30 Uhr in der Uttengasse erlitten. Ein 27-jähriger Autofahrer parkte mit seinem Wagen rückwärts aus einer Hofeinfahrt aus und übersah dabei die Frau. Durch die Kollision stürzte die 31-Jährige und wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 500 Euro beziffert.

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