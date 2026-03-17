Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betäubungsmittel aufgefunden

Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle haben Beamte am Montagnachmittag im Newtonweg bei einem 23-Jährigen Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann versuchte zunächst zu flüchten und seine Tasche loszuwerden, konnte aber schnell gestellt werden. Nachdem die Polizeibeamten bei ihm neben Marihuana auch Verpackungsmaterialien und eine Feinwaage fanden und der 23-Jährige eine größere Menge Bargeld mitführte, ergab eine daraufhin richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung noch weitere Verdachtsmomente. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel ermittelt.

Friedrichshafen

Zwei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Zwei Fahrzeugführer, die mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Montagabend im Stadtgebiet festgestellt. Während ein 44-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit seinem E-Scooter unterwegs war, wurde kurz vor Mitternacht ein 52-Jähriger am Steuer seines Pkw erwischt. Beim 44-Jährigen schlug der Vortest positiv auf THC an, beim 52-Jährigen zusätzlich zu THC auch noch auf Kokain. Beide Betroffenen mussten sich daraufhin Blutproben in einem Krankenhaus entnehmen lassen, deren Auswertungen nun über den Fortgang der Ordnungswidrigkeitenverfahren entscheiden werden. Der E-Scooter-Lenker scheint dabei unbelehrbar zu sein, da er bereits im Herbst vergangenen Jahres aus demselben Grund angezeigt worden war.

Tettnang

Unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Rund 0,7 Promille zeigte letztlich der beweissichere Atemalkoholtest bei einem 42-jährigen Pkw-Lenker an, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am frühen Dienstagmorgen in Tettnang kontrolliert worden war. Nachdem die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei dem Mann deutlichen Atemalkoholgeruch festgestellt hatten, bestätigte der Test den Verdacht. Auf den 42-Jährigen kommen nun ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt.

Meckenbeuren

Kirche beschmiert

Die Katholische Kirche in der Hauptstraße hat ein unbekannter Täter am Sonntagabend beschmiert. Der Unbekannte sprühte mittels Farbspray einen Schriftzug an das Gebäude und richtete dadurch einen Sachschaden an. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Immenstaad

Bootsmotor gestohlen

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mitte Februar und dem vergangenen Sonntag im Hafen Kirchberg einen Bootsmotor gestohlen. Wie der Eigner erst am Wochenende feststellte, wurde von seiner Fischergondel der rund 30 kg schwere 6-PS-Motor der Firma Honda trotz Diebstahlschutzes ausgehebelt und abtransportiert. Nachdem das Boot zur Tatzeit auf einem Trockenliegeplatz stand, kann nicht ausgeschlossen werden, dass noch weitere Motoren gestohlen wurden. Hierzu ermittelt der Polizeiposten Immenstaad. Personen, die in diesem Zusammenhang in der zurückliegenden Zeit Verdächtiges im Hafen Kirchberg beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Reifen verloren

Aus bislang nicht restlos geklärtem Grund haben sich am Montagmittag auf der B 31 an einem Lkw-Anhänger während der Fahrt zwei Reifen gelöst. Gegen 13 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrer mit seinem Gespann die B 31 von Meersburg in Richtung Uhldingen, als sich kurz vor dem vierspurigen Teilstück beim Parkplatz "Wölfle" plötzlich zwei Reifen des Anhängers lösten und in den Grünstreifen rollten. Ob dadurch auch ein nachfolgender Motorradfahrer gefährdet wurde, muss noch ermittelt werden. Der Lkw wurde von der Polizei in eine Parkbucht begleitet, wo die Reifen wieder anmontiert werden konnten. Den Angaben des 38-Jährigen zufolge sei das Fahrzeug in der Vorwoche in der Werkstatt gewesen. Ob der Vorfall damit im Zusammenhang stehen könnte, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

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