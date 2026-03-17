Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Bad Waldsee

Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand wurden die Feuerwehr und die Polizei am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in die Niederersgasse gerufen. Wie sich herausstellte, war Glanzruß im Kamin eines Mehrparteienhauses in Brand geraten, was zu einer größeren Rauchentwicklung führte. Die Einsatzkräfte ließen den Kamin kontrolliert ausbrennen, sodass nach derzeitigem Stand kein Sachschaden entstanden ist. Verletzt wurde ebenfalls niemand.

Bad Waldsee

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 63-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Biberacher Straße zugezogen. Der Mann fuhr gegen 15.45 Uhr von der Schützenstraße in die Biberacher Straße ein, umfuhr mehrere verkehrsbedingt langsam fahrende Fahrzeuge und prallte dann aus bislang nicht geklärtem Grund gegen die Fahrertür eines Pkw. Hierbei schlug er mit dem Kopf so stark gegen die Seitenscheibe, dass diese zerbarst. Der 63-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.

Wangen/Isny

E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs

Zwei E-Scooter-Lenker, die ihre Elektrokleinstfahrzeuge nicht aktuell versichert haben, stellten Beamte des Polizeireviers Wangen am Montag in Wangen und Isny fest. Während ein 22-Jähriger am Montagvormittag in Wangen noch das Versicherungsschild des Vorjahres am E-Scooter hatte, gab ein 55-Jähriger am späten Montagabend in Isny an, noch nie eine entsprechende Versicherung besessen zu haben. Beide durften nicht mehr weiterfahren und gelangen nun jeweils wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Dies dürfte zumindest dem 22-Jährigen bekannt sein, da er bereits im März des Vorjahres wegen desselben Delikts angezeigt wurde.

Wangen

Polizei ermittelt wegen Bedrohung

Wegen des Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt das Polizeirevier Wangen gegen einen 18-Jährigen, der am Montagvormittag mehreren Jugendlichen ein Messer gezeigt haben soll. Der 18-Jährige soll in der großen Pause zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr am Rande des Schulhofs vorbeigegangen sein. Als mehrere Schüler im Alter zwischen 15 und 17 Jahren den Heranwachsenden ansprachen, soll dieser ein Messer gezeigt, dieses aber wieder eingesteckt haben und weitergegangen sein. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 18-Jährigen schnell ausfindig machen und an dessen Wohnanschrift mehrere beweiserhebliche Gegenstände sicherstellen. Da sich der 18-Jährige in einem psychisch auffälligen Gesundheitszustand befand, wurde er im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen

Schmierfinke verursachen Sachschaden

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden beziffert, den bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag im Scherrichmühlweg verursacht haben. Die Unbekannten besprühten einen Bagger, ein Werbebanner sowie einen Pkw mit weißer und roter Sprühfarbe mit Tags und politisch linksgerichteten Botschaften. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Aichstetten

Fahrzeuglenker unter mutmaßlichem Drogeneinfluss

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg am Montagvormittag bei einem 43-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie im Bereich des Eurorast gestoppt haben. Da ein Vortest nicht möglich war, musste der 43-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen. Auf ihn kommen nun, sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den Verdacht auf Drogenkonsum bestätigen, ein Bußgeld in Höhe mehrerer hundert Euro, Punkte im Verkehrssünderregister und ein mehrwöchiges Fahrverbot zu.

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