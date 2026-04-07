Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrssicherheitstag "Mobil bleiben-aber sicher" der Polizeiwache Maxdorf. Einladung kostenloses PEDELEC-Training der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen

Maxdorf (ots)

Im Rahmen des Verkehrssicherheitstages "Mobil bleiben- aber sicher" der Polizeiwache Maxdorf am 12.05.2026 konnte die Kreisverkehrswacht Ludwigshafen gewonnen werden, welche ein ca. 2-stündiges Pedelec-Training anbietet. Hierzu werden alle Interessierten herzlich eingeladen. Das Training hilft Ihnen, sicherer zu fahren, fit zu bleiben und Freude an Bewegung zu haben. Sie trainieren Ihre Reaktion und gewinnen mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Ganz nebenbei macht Bewegung an der frischen Luft Freude und Sie bleiben fit und mobil.

Wo: 67133 Maxdorf, Hauptstraße 79 (Parkplatz Rückseite der VG Maxdorf) Wann: Dienstag, 12. Mai 2026, 09:00 Uhr

Wichtige Hinweise:

Bitte bringen Sie Ihr eigenes Fahrrad mit. Ein Helm ist Pflicht und muss während des Trainings getragen werden. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.

Bitte melden Sie sich verbindlich bis zum 08. Mai 2026 per email: pwmaxdorf.lpw@polizei.rlp.de an. Wir werden Ihre Anmeldung gesammelt an die Kreisverkehrswacht Ludwigshafen weitergeben.

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