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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Speyer (ots)

Am 06.04.2026 gegen 10:50 Uhr wurde ein E-Scooterfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 47-jährigen Fahrer mehrere drogentypische Auffallerscheinungen durch die Beamten festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf mehrere Betäubungsmittel. Anschließend wurde der 47-jährige Fahrer auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt und es wurde eine Mitteilung, zwecks der Geeignetheit des Fahrers, an die Führerscheinstelle gefertigt. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG wurde eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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