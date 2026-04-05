PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl und Hehlerei von Fahrchips

Frankenthal (ots)

Der Betreiber eines Fahrgeschäfts auf dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt meldete hiesiger Dienststelle den Diebstahl von Fahrchips im Materialwert von 800 Euro. Unbekannte hätten in der Nacht von Freitag dem 03.04.2026 auf Samstag den 04.04.2026 die Scheibe zum Verkaufsraum eingedrückt und die Fahrkarten entwendet. Noch am selben Tag versuchten zwei Jugendliche mit den entwendeten Chips Zugang zum Fahrgeschäft zu erlangen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrkarten von weiteren Jugendlichen verkauft wurden. Die vermeintlichen Verkäufer konnten ebenfalls festgestellt und kontrolliert werden. Die kontrollierten Jugendlichen müssen nun mit einem Strafverfahren wegen Hehlerei und besonders schwerem Fall des Diebstahls rechnen. Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass der Kauf von gestohlenen Artikeln den Straftatbestand der Hehlerei erfüllt!

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Frankenthal
S. Bruder
Friedrich-Ebert-Straße 2
67227 Frankenthal
Telefon 06233 313-3202
pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 12:51

    POL-PDLU: Fahrradkontrollen Innenstadt

    Frankenthal (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal führten am Ostersamstag Verkehrskontrollen im Hinblick auf Verstöße gegen das geltende Verkehrsverbot für Rad- und E-Scooterfahrer in der Frankenthaler Fußgängerzone durch. Es wurden mehrere Verstöße gegen das Verkehrsverbot geahndet. Ein E-Scooter Fahrer nutzte sein Mobiltelefon während der Fahrt. Er muss nun mit einem Verwarngeld rechnen. Bei zwei ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 10:29

    POL-PDLU: Räuberischer Diebstahl

    Speyer (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr befand sich ein 49-jähriger Speyerer in der Armbruststraße vor einer Bar. Hier wurde er von einer männlichen Person, die in Begleitung einer Frau war, nach Geld gefragt. Nachdem der Geschädigte sein Bargeld vorzeigte, riss der Beschuldigte dem Geschädigten das Geld aus der Hand. Der 49-Jährige forderte sein Geld zurück, woraufhin ihm von der männlichen Person ins Gesicht geschlagen wurde. Der ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 06:56

    POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Alkoholeinfluss

    Schifferstadt (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, wurde im Rahmen der Kontrolle eines 42-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Gartenstraße Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,7 Promille. Es folgte die Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren