Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl und Hehlerei von Fahrchips

Frankenthal (ots)

Der Betreiber eines Fahrgeschäfts auf dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt meldete hiesiger Dienststelle den Diebstahl von Fahrchips im Materialwert von 800 Euro. Unbekannte hätten in der Nacht von Freitag dem 03.04.2026 auf Samstag den 04.04.2026 die Scheibe zum Verkaufsraum eingedrückt und die Fahrkarten entwendet. Noch am selben Tag versuchten zwei Jugendliche mit den entwendeten Chips Zugang zum Fahrgeschäft zu erlangen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrkarten von weiteren Jugendlichen verkauft wurden. Die vermeintlichen Verkäufer konnten ebenfalls festgestellt und kontrolliert werden. Die kontrollierten Jugendlichen müssen nun mit einem Strafverfahren wegen Hehlerei und besonders schwerem Fall des Diebstahls rechnen. Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass der Kauf von gestohlenen Artikeln den Straftatbestand der Hehlerei erfüllt!

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

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