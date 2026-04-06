Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gestohlenes Fahrrad zurückgelassen?

Altrip (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2026, gegen 08:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an einem Anwesen in der Richard-Wagner-Straße. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte der Hausbewohner nicht feststellen, was der Mann wollte, weshalb er weggeschickt wurde. Unmittelbar danach betrat der unbekannte Mann das Einfamilienhaus durch die Kellertür. Der Hausbewohner bemerkte das und schickte den Mann unverzüglich weg. Nachdem der Unbekannte verschwunden war, fand der Hausbewohner ein Damenfahrrad der Marke Roosendaal in seinem Garten. Da das Fahrrad dem Hausbewohner unbekannt ist, wird nun vermutet, dass das Fahrrad aus einem zuvor begangenen Diebstahl stammt. Wer Hinweise zu dieser verdächtigen Person oder zu dem gefundenen Fahrrad geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235-495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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