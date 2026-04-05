Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradkontrollen Innenstadt

Frankenthal (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Frankenthal führten am Ostersamstag Verkehrskontrollen im Hinblick auf Verstöße gegen das geltende Verkehrsverbot für Rad- und E-Scooterfahrer in der Frankenthaler Fußgängerzone durch. Es wurden mehrere Verstöße gegen das Verkehrsverbot geahndet. Ein E-Scooter Fahrer nutzte sein Mobiltelefon während der Fahrt. Er muss nun mit einem Verwarngeld rechnen. Bei zwei E-Scooterfahrern konnte ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei weist ausdrücklich daraufhin, dass das Fahrradfahren in der Frankenthaler Innenstadt zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr nicht gestattet ist und mit einem Verwarngeld sanktioniert wird.

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