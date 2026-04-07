Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl in den Dom

Speyer (ots)

Am Montag, den 06.04.2026 wurde die Polizei Speyer über einen Einbruch in den Dom informiert. Bislang unbekannte Täterschaft habe sich in der Nacht vom 05.04.2026 auf den 06.04.2026, unbefugten Zutritt über ein verschlossenes Tor verschafft. Besagtes Tor wurde aufgebrochen und anschließend ein Standtresor komplettentwendet. In besagtem Tresor befanden sich 5000 Euro Bargeld. Aufgrund der Größe des Tresors, ist davon auszugehen, dass bislang unbekannte Täterschaft ein Fahrzeug zum Abtransport verwendet haben könnte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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