Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Spaziergang endet mit Hundebiss

Nanzdietschweiler (Kreis Kusel) (ots)

Die 19-Jährige Geschädigte spaziert am Freitag, den 17. April 2026, auf dem Glan Blies Weg. Gegen 10:15 Uhr läuft ein unbekannter Mann mit zwei Hunden (braun und schwarz) vorbei. Dabei beißt einer der Hunde in das Bein der Geschädigten und ver-ursacht eine blutende Wunde. Der Hundehalter flüchtet, ohne zu helfen oder seine Personalien anzugeben. Er wird als 45-50 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und mit grauem Kurzhaar sowie Vollbart beschrieben. Er trug schwarze Shorts und ein dun-kelblaues Sportshirt. Bei den Hunden dürfte es sich um die Rasse Labrador handeln. Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Hundehalter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

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