Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Dachstuhlbrand in Glan-Münchweiler - Bewohner verletzt gerettet

Bild-Infos

Download

Glan-Münchweiler (ots)

Am Montagmorgen, den 20.04.2026, wurde gegen 08:45 Uhr ein Brand eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Glan-Münchweiler gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Dachstuhl des Anwesens bereits in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch ein pflegebedürftiger Hausbewohner im Gebäude. Der Mann konnte durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet werden. Er erlitt mutmaßlich eine Rauchgasintoxikation und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Homburg verbracht. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte die Rauchentwicklung während der Vorbeifahrt bemerkt, die Haustür des Anwesens eingetreten und die Bewohner gewarnt. Eine weitere Person befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Haus und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Gebäude ist aktuell nicht begehbar. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen wurde im Teilbereich Glan-Münchweiler durch den Energieversorger vorübergehend die Stromversorgung abgeschaltet. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei, dem Rettungsdienst noch die Feuerwehren aus Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr, Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim, Kusel, Dunzweiler, die Atemschutzgruppe Kohlbachtal und das SEG vom Landkreis Kusel.|PIKUS

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell