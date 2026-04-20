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Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Dachstuhlbrand in Glan-Münchweiler - Bewohner verletzt gerettet

POL-PIKUS: Dachstuhlbrand in Glan-Münchweiler - Bewohner verletzt gerettet
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Glan-Münchweiler (ots)

Am Montagmorgen, den 20.04.2026, wurde gegen 08:45 Uhr ein Brand 
eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Glan-Münchweiler 
gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der 
Dachstuhl des Anwesens bereits in Vollbrand.
Nach ersten Erkenntnissen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch ein 
pflegebedürftiger Hausbewohner im Gebäude. Der Mann konnte durch 
Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Anwesen gerettet werden. Er
erlitt mutmaßlich eine Rauchgasintoxikation und wurde nach 
notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die 
Universitätsklinik Homburg verbracht.
Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte die Rauchentwicklung 
während der Vorbeifahrt bemerkt, die Haustür des Anwesens eingetreten
und die Bewohner gewarnt. Eine weitere Person befand sich zu diesem 
Zeitpunkt ebenfalls im Haus und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit
bringen.
Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen 
Ermittlungen. Das Gebäude ist aktuell nicht begehbar. Die 
Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch 
im mittleren sechsstelligen Bereich liegen.
Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen wurde im Teilbereich 
Glan-Münchweiler durch den Energieversorger vorübergehend die 
Stromversorgung abgeschaltet. 
Im Einsatz befanden sich neben der Polizei, dem Rettungsdienst noch 
die Feuerwehren aus Schönenberg-Kübelberg, Waldmohr, 
Glan-Münchweiler, Herschweiler-Pettersheim, Kusel, Dunzweiler, die 
Atemschutzgruppe Kohlbachtal und das SEG vom Landkreis Kusel.|PIKUS

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Telefon: 0631 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

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