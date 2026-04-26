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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer auf der L284 bei Sommersdorf verunglückt

Sommersdorf(LK VG) (ots)

Am 26.04.2026 gegen 16:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer auf der L284 zwischen Wartin und Sommersdorf informiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich bereits ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen. Er wurde dabei leicht verletzt, war jedoch ansprechbar. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Eberswalde geflogen.

Angehörige des Verunfallten erschienen ebenfalls am Unfallort und kümmerten sich um die Bergung des Motorrads.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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