Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Motorradfahrer auf der L284 bei Sommersdorf verunglückt
Sommersdorf(LK VG) (ots)
Am 26.04.2026 gegen 16:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer auf der L284 zwischen Wartin und Sommersdorf informiert.
Beim Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich bereits ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen kam der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte.
Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 17-jährigen Deutschen. Er wurde dabei leicht verletzt, war jedoch ansprechbar. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Eberswalde geflogen.
Angehörige des Verunfallten erschienen ebenfalls am Unfallort und kümmerten sich um die Bergung des Motorrads.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.
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