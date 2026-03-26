POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn (ots) - Unbekannte sind im Laufe der vergangen 14 Tage an der Turmstraße in einen Keller eingebrochen und haben Karton mit Frühjahrsware eines Geschäftes entwendet. Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag eine Anzeige auf. Am Hohler Weg wurde am Dienstag zwischen 14.55 und 15.10 Uhr ein Kinderwagen gestohlen. Eine Mutter setzte ihre Kinder ins Auto und ...

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