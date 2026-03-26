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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Hemer/ Iserlohn (ots)

1. Messstelle Hemer, Iserlohner Straße,

Zeit			25.03.2026, 7:15 bis 12:15 Uhr,
Art der Messung:	ESO,
Gemessene Fahrzeuge	2356,
Verwarngeldbereich 	64,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	10,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW ,
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Iserlohn-Drüpplingsen, Drüpplingser Straße,
Zeit			25.03.2026, 12:20 bis 13:55 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	315,
Verwarngeldbereich 	11,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	86 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Iserlohn, Obere Mühle,
Zeit			25.03.2026, 16:55 bis 18:10 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	252,
Verwarngeldbereich 	10,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	48 statt 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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