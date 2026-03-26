Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Hemer/ Iserlohn (ots)
1. Messstelle Hemer, Iserlohner Straße,
Zeit 25.03.2026, 7:15 bis 12:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 2356, Verwarngeldbereich 64, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 10, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW , Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn-Drüpplingsen, Drüpplingser Straße, Zeit 25.03.2026, 12:20 bis 13:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 315, Verwarngeldbereich 11, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 86 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Iserlohn, Obere Mühle, Zeit 25.03.2026, 16:55 bis 18:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 252, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
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