Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Kierspe (ots)
Ort Kierspe, Volmestraße B 54
Zeit 25.03.2026, 05:46 Uhr bis 11:10 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1500 Verwarngeldbereich 90 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 20 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 92 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell