Lüdenscheid (ots) - Nach einer Brandstiftung an einer Waldhütte wurde ein 39-Jähriger festgenommen. Der Wohnungslose wurde gestern gegen 10.30 Uhr durch Zeugen im Bereich Mengelsiepen beobachtet. Demnach soll er versucht haben, eine Holzhütte in Brand zu setzen. Die hinzugeeilten Polizeibeamten stoppten den Mann bei der Tatausführung und nahmen ihn fest. Dabei leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Sie ...

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