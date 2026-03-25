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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung, Graffiti, Verkehrsgefährdung

Lüdenscheid (ots)

Nach einer Brandstiftung an einer Waldhütte wurde ein 39-Jähriger festgenommen. Der Wohnungslose wurde gestern gegen 10.30 Uhr durch Zeugen im Bereich Mengelsiepen beobachtet. Demnach soll er versucht haben, eine Holzhütte in Brand zu setzen. Die hinzugeeilten Polizeibeamten stoppten den Mann bei der Tatausführung und nahmen ihn fest. Dabei leistete er Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Sie begannen, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen. Die Feuerwehr kam hinzu und erledigte den Rest. Nun wird gegen den Mann wegen Brandstiftung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Gegen 16.45 Uhr verscheuchte ein Passant zwei Männer, die an einer Mauer an der Richthofenstraße Graffiti sprühten. Es handelt sich demnach um zwei Männer im Alter von 18-20 Jahren. Einer trug einen weißen Kapuzenpullover. Der Andere trug helles Haar und einen hellgrauen Pullover. Die Polizei Lüdenscheid bittet nun Zeugen unter 0235190990 um Hinweise.

Ein 62-Jähriger hat gestern Nachmittag einen Lieferwagen an der Südstraße gekapert. Ein Zeuge hatte seinen Lieferwagen kurz an der Südstraße stehen lassen, um etwas abzuladen. Der 62-jährige Lüdenscheider setzte sich offenbar in den Renault Master und fuhr davon, der Schlüssel befand sich im Fahrzeug. Die Polizei konnte den Wagen im Bereich der Humboldtstraße antreffen, der Fahrer reagierte zunächst nicht auf das Anhaltesignal und musste schließlich an der Bräuckenstraße verkehrsbedingt anhalten, dort konnte die Polizei die Fahrt beenden. Die Beamten brachte den offenbar verwirrten Mann zurück in eine Pflegeeinrichtung. Auf Grund der Fahrweise und der unbefugten Ingebrauchnahme des Fahrzeuges wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der eigentliche Fahrer des Wagens erhielt sein Fahrzeug vor Ort zurück. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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