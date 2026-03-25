Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei.
Nachrodt/ Menden/ Schalksmühle/ Lüdenscheid (ots)
1. Messstelle Nachrodt-Wiblingwerde, Hagener Straße, Zeit 24.03.2026, 7:30 bis 12:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1999, Verwarngeldbereich 142, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 83 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Menden, Auf der Haar,
Zeit 24.03.2026, 13:05 bis 15:25 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 404, Verwarngeldbereich 41, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Menden, Berliner Straße, Zeit 24.03.2026, 15:45 bis 18:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 290, Verwarngeldbereich 50, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 54 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Schalksmühle, Klagebach,
Zeit 24.03.2026, 12:27 bis 15:36 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 839, Verwarngeldbereich 44, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 76 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
5. Messstelle Lüdenscheid, Fontanestraße, Zeit 24.03.2026, 15:56 bis 18:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 129, Verwarngeldbereich 13, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
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