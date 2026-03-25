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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei.

Nachrodt/ Menden/ Schalksmühle/ Lüdenscheid (ots)

1. Messstelle Nachrodt-Wiblingwerde, Hagener Straße, Zeit 24.03.2026, 7:30 bis 12:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1999, Verwarngeldbereich 142, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 16, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 83 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Menden, Auf der Haar,

Zeit 24.03.2026, 13:05 bis 15:25 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 404, Verwarngeldbereich 41, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle	Menden, Berliner Straße,
Zeit			24.03.2026, 15:45 bis 18:05 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	290,
Verwarngeldbereich 	50,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	6,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	54 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

4. Messstelle Schalksmühle, Klagebach,

Zeit			24.03.2026, 12:27 bis 15:36 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	839,
Verwarngeldbereich 	44,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	6,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	76 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.
5. Messstelle	Lüdenscheid, Fontanestraße,
Zeit			24.03.2026, 15:56 bis 18:05 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	129,
Verwarngeldbereich 	13,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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