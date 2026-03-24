Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frontal-Zusammenstoß: Drei Verletzte

Altena (ots)

Drei Personen wurden am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Rahmedestraße, in Höhe der Bushaltestelle Ardeyweg, leicht verletzt. Gegen 13.15 Uhr geriet ein in Richtung Stadtmitte fahrender 51-jähriger Altenaer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Kleinbus zusammen. Am Steuer des Kleinbusses saß ein 73-jähriger Lüdenscheider. Der Altenaer und zwei Insassen aus dem Kleinbus (63 und 67) wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 51-Jährigen. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 35.000 Euro geschätzt. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma bis gegen 14.40 Uhr gesperrt. (cris)

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