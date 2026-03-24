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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Unfallzeugen

Iserlohn (ots)

Am Dienstag, 24. Februar, wurde ein am Fahrbahnrand der Straße Auf der Alm geparkter roter VW Fox durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu regulieren. Ein Zeuge hinterließ eine Nachricht am beschädigten Pkw, mit Hinweisen auf den Verursacher. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Sollten weitere Zeugen für den Vorfall existieren, werden auch diese gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Iserlohn (02371-9199-7107) zu wenden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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