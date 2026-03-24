Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach zwei Unfallfluchten

Lüdenscheid (ots)

Ein auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrum an der Bromberger Straße geparkter grauer VW Golf wurde gestern, zwischen 8.50 und 9 Uhr beschädigt. Der Verursacher, möglicherweise ein blaues Fahrzeug, fuhr davon, ohne sich um den Schaden an der Heckstoßstange zu kümmern. Er oder sie hinterließ 1000 Euro Sachschaden.

Auch ein Auto auf den Parkplatz eines Supermarktes am Brockhauser Weg wurde beschädigt. Auch hier beging der Verursacher Unfallflucht. Schon am 16.03., zwischen 6 und 12 Uhr, demolierte der Fahrer oder die Fahrerin einen Hyundai i30. Auch hier entstanden 1000 Euro Schaden.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

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