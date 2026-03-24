Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Plettenberg (ots)
Ort Plettenberg, Kroppstraße K 5
Zeit 24.03.2026, 05:34 Uhr bis 11:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 780 Verwarngeldbereich 80 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 81 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HH
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