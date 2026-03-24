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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Plettenberg (ots)

Ort Plettenberg, Kroppstraße K 5

Zeit 24.03.2026, 05:34 Uhr bis 11:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 780 Verwarngeldbereich 80 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 81 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde HH

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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