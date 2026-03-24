Lüdenscheid (ots) - Ein auf dem Parkplatz des Nahversorgungszentrum an der Bromberger Straße geparkter grauer VW Golf wurde gestern, zwischen 8.50 und 9 Uhr beschädigt. Der Verursacher, möglicherweise ein blaues Fahrzeug, fuhr davon, ohne sich um den Schaden an der Heckstoßstange zu kümmern. Er oder sie hinterließ 1000 Euro Sachschaden. Auch ein Auto auf den Parkplatz eines Supermarktes am Brockhauser Weg wurde ...

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