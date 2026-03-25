Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Diebstahl, Einbruch und Vandalismus

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind im Laufe der vergangen 14 Tage an der Turmstraße in einen Keller eingebrochen und haben Karton mit Frühjahrsware eines Geschäftes entwendet. Die Polizei nahm am Dienstagnachmittag eine Anzeige auf. Am Hohler Weg wurde am Dienstag zwischen 14.55 und 15.10 Uhr ein Kinderwagen gestohlen. Eine Mutter setzte ihre Kinder ins Auto und vergaß den Kinderwagen. Als sie zurückkehrte, war der schwarze Wagen der Marke Cybex weg. Die Mutter erstattete Anzeige bei der Polizei.

Unbekannte haben im Eingangsbereich des Rathauses am Werner-Jakobi-Platz mehrere Glastüren und eine weitere Scheibe beschädigt. Die Schäden müssen am Wochenende entstanden sein. Am Stenglingser Weg wurde zwischen Freitagabend und Sonntagmittag eine Scheibe einer Firma beschädigt. (cris)

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