Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Brand im Brooker Wald - Tatverdächtiger nach Widerstand in Klinik gebracht

Mesekenhagen (LK VG) (ots)

Am 26.04.2026 gegen 15:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Brand in einem Waldstück im Brooker Holz nahe des Ortsteils Brook (Gemeinde Mesekenhagen) informiert. Bereits am Vortag war es in diesem Bereich zu einem ähnlichen Brandgeschehen gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Betroffen war eine Fläche von etwa 10 x 20 Metern. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine tatverdächtige Person. Zeugen berichteten, den Mann sowohl am Vortag als auch kurz vor dem aktuellen Brandausbruch im Wald gesehen zu haben. Die eingesetzten Polizeibeamten suchten daraufhin die Wohnanschrift des Tatverdächtigen in Mesekenhagen auf und trafen ihn dort an. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 36-jährigen Deutschen. Gegen ihn besteht der Verdacht der Brandstiftung in mehreren Fällen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde die Wohnung durchsucht. Dabei leistete der Beschuldigte Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der Mann konnte unter Kontrolle gebracht werden. Der Beschuldigte wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

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