PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr im Minto durch Alarm der Brandmeldeanlage

FW-MG: Feuerwehr im Minto durch Alarm der Brandmeldeanlage
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Mitte, 16.02.2025, 15:06 Uhr, Minto, Hindenburgstraße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr durch eine automatische Brandmeldeanlage zum Einkaufszentrum Minto in der Mönchengladbacher Innenstadt alarmiert. Vorort hatte das Personal mit Hilfe der automatische Evakuierungsdurchsage bereits mit dem Räumen des Einkaufszentrums begonnen. Der durch die Brandmeldeanlage detektierte Brandrauch kam aus dem Bereich einer Mitarbeiterküche. Ein Trupp unter Atemschutz überprüfte den Bereich mit einer Wärmebildkamera und stellte angebrannte Essensreste als Ursache der Auslösung fest. Eine weitere Gefährdung bestand nicht. Der Betrieb des Einkaufszentrums wurde wieder aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren