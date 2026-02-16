Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr im Minto durch Alarm der Brandmeldeanlage

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Mitte, 16.02.2025, 15:06 Uhr, Minto, Hindenburgstraße (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr durch eine automatische Brandmeldeanlage zum Einkaufszentrum Minto in der Mönchengladbacher Innenstadt alarmiert. Vorort hatte das Personal mit Hilfe der automatische Evakuierungsdurchsage bereits mit dem Räumen des Einkaufszentrums begonnen. Der durch die Brandmeldeanlage detektierte Brandrauch kam aus dem Bereich einer Mitarbeiterküche. Ein Trupp unter Atemschutz überprüfte den Bereich mit einer Wärmebildkamera und stellte angebrannte Essensreste als Ursache der Auslösung fest. Eine weitere Gefährdung bestand nicht. Der Betrieb des Einkaufszentrums wurde wieder aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell