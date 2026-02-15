Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: 4 Verletzte nach Frontalzusammenstoß im Kreuzungsbereich

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 14.02.2026, 22:10 Uhr, Zoppenbroicher Straße (ots)

Gegen 22:10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Zoppenbroicher Straße / Bahner alarmiert. Gemeldet war ein Frontalzusammenstoß von zwei PKW mit mehreren Verletzten.

Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Meldung. Ein Fahrzeug war durch die Wucht des Aufpralls auf die Seite geschleudert worden. Drei Personen konnten durch Ersthelfer aus den Fahrzeugen geholt werden, eine Rauchentwicklung im Motorraum wurde ebenfalls durch Helfer gelöscht. Eine weitere Person war noch im auf der Seite liegenden Fahrzeug eingeklemmt.

Die Kräfte des Rettungsdienstes begannen umgehend die Erstversorgung der Verletzten, während die Kräfte der Feuerwehr die Befreiung aus dem Fahrzeug einleiteten. Das Fahrzeug wurde stabilisiert und das Fahrzeugdach wurde mit einer hydraulischen Schere entfernt, um den Verletzten zu versorgen und im weiteren Verlauf zu befreien. Im Anschluss wurden alle Verletzten in die Rettungswagen gebracht und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme und sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Zoppenbroicher Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, vier Rettungswagen, zwei Notärzte sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: HBM Kerstin Nagel (Zugführerpraktikantin) / BA Stephan Müller

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell