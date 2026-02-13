Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: 5 verletzte Personen nach Unfall mit Linienbus

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Gladbach, 13.02.2026, 15:29 Uhr, Bismarckplatz/Bismarckstraße (ots)

Am Nachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem PKW gemeldet. Es sollten mehrere Personen verletzt worden sein.

Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Meldung. Alle Personen hatten den Bus sowie den PKW bereits verlassen. Es war somit keine technische Rettung erforderlich. Eine Notärztin sowie das Personal des Rettungsdienstes versorgten 5 Personen Vorort. Anschließend transportierten die Kräfte des Rettungsdienstes die Verletzten zur weitern Untersuchung und Behandlung in Krankenhäuser im Stadtgebiet. Weitere Maßnahmen waren durch die Kräfte der Feuerwehr nicht erforderlich.

Durch den Unfall und die Sperrungen kam es im Bereich der Innenstadt zu massiven Verkehrsbehinderungen und Rückstau. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), 4 Rettungswagen, eine Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell