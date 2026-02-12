Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten PKWs fordert eine verletzte Person

Mönchengladbach-BAB 44 in Fahrtrichtung Krefeld, 12.02.2026, 00:50 Uhr (ots)

In der Nacht ist es auf der Bundesautobahn 44 hinter der Anschlussstelle Neersen in Fahrtrichtung Krefeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Noch vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sind weitere PKW in die schwer zu erkennende Unfallstelle eingefahren und wurden zum Teil erheblich beschädigt. Trümmerteile aller PKW lagen über mehrere Hundertmeter über die Fahrbahnen verteilt.

Glücklicherweise konnten alle Personen die Fahrzeuge eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst hat nach einer ersten Sichtung, zwei Personen weitergehend medizinisch untersucht. Ein Fahrer ist zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert worden. Der zweite Fahrer ist nach Sichtung der Notärztin unverletzt vor Ort verblieben.

Die Feuerwehr hat den Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und technische Sicherungsmaßnahmen an den beschädigten PKW durchgeführt, sowie Fahrzeugteile von einem Fahrstreifen entfernt.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Fahrbahn für den Verkehr in Fahrtrichtung Krefeld voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen und eine Notärztin aus dem Kreis Viersen, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

