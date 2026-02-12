PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr evakuiert über 100 Personen aus Regionalexpress wegen Oberleitungsschaden

Mönchengladbach-Lürrip, 12.02.2026, 14:18 Uhr (ots)

Am frühen Nachmittag kam eine Regionalbahn durch einen Oberleitungsschaden auf freier Strecke zwischen der Haltestelle Mönchengladbach-Lürrip und Mönchengladbach-Hauptbahnhof zum Stehen. Durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn wurden die Gleise im betroffenen Bereich für den Schienenverkehr gesperrt, die Oberleitung abgeschaltet und geerdet. Nachdem ein Bus für die Weiterfahrt der über 100 Passagiere zur Verfügung stand, wurden diese durch die Rettungskräfte sicher aus dem Zug geführt und von Kräften der Polizei zum Bus begleitet, es wurde niemand verletzt. Durch die gesperrte Bahnstrecke kam es zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnverkehr.

Im Einsatz waren der Rüstzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, die Polizei, der Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Hauptbrandmeister Markus Launer (Zugführer in Ausbildung) unter Anleitung von Brandamtmann Christian Küppers

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

