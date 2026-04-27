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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Jatznick

Pasewalk (ots)

In der Nacht vom 26.04.2026 zum 27.04.2026 gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Schuppens in Jatznick gemeldet.

Dabei wurden Zeugen in der Nacht durch ein lautes Geräusch auf den Brand am Schuppen aufmerksam, wählten umgehend den Notruf und informierten weitere Anwohner.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Jatznick gelöscht, welche mit 4 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort war. Durch das Feuer wurden diverse Gegenstände im Schuppen zerstört. Außerdem entstand Schaden am angrenzenden Carportdach sowie am benachbarten Zaun. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro. Es kamen keine Personen in Folge des Brands zu Schaden.

Die Krimimalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen Unbekannt aufgenommen. Zur Klärung der genauen Ursache kam am heutigen Tag ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Cindy Trehkopf
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3041
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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