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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Aufmerksame Zeugen hatten richtigen Riecher - Polizei zieht 42-Jährige mit über 2 Promille aus dem Verkehr #polsiwi

Bad Berleburg-Weidenhausen (ots)

Am Sonntagmittag (12.04.2026) sind Beamte der Polizeiwache Bad Berleburg auf der B480 von aufmerksamen Zeugen angesprochen worden. Den Zeugen fiel gegen 12:55 Uhr ein Hyundai mit auffälliger Fahrweise auf. Der Wagen geriet zwischen Raumland und Hemschlar ohne erkennbaren Grund mehrfach in den Gegenverkehr. Die Beamten kontrollierten den Wagen umgehend. Schnell stellte sich heraus, dass die Zeugen den richtigen Riecher hatten. Die Polizisten hatten bereits zu Gesprächsbeginn den Verdacht, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die 42-Jährige hatte über zwei Promille. Die Beamten fuhren mit der Dame daraufhin zur Polizeiwache nach Bad Berleburg. Ein Arzt entnahm ihr dort eine Blutprobe. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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