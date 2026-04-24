Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Bei gewerblichen Erdarbeiten von Kabeltrommel begraben

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 57-Jähriger am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Langenenslingen.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr war der Arbeiter zusammen mit weiteren Kollegen mit Kabelarbeiten in einer Baugrube eines landwirtschaftlichen Anwesens im Ortsteil Emerfeld beschäftigt. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befanden sich drei Arbeiter, darunter auch der Verletze, in der Grube. Ein weiterer Maschinenführer steuerte einen Teleskoplader, an dem eine rund 1,5 Tonnen schwere Kabeltrommel transportiert wurde. Das Kabel sollte über der Baugrube abgerollt und von den Arbeitern verlegt werden. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte sich wohl beim Abrollen des Erdkabels die tonnenschwere Trommel aufgrund unbekannter Ursache gelöst und begrub den 57-Jährigen Arbeiter unter sich. Mit Hilfe des Teleskopladers konnte die Trommel angehoben und der Arbeiter von seinen zwei Kollegen sowie weiteren Helfern des Rettungsdienstes und Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt waren vor Ort und versorgten den Schwerverletzten. Der Hubschrauber flog ihn in eine Klinik. Lebensgefahr war zu diesem Zeitpunkt nicht auszuschließen. Die Polizei Riedlingen hat die ersten Ermittlungen aufgenommen, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Die weiteren Ermittlungen werden von den Spezialisten der Abteilung Gewerbe/Umwelt Standort Biberach übernommen. In die Folgeermittlungen sind auch Verantwortliche der Gewerbeaufsicht involviert. Die Feuerwehr Langenenslingen war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

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Bernd Kurz, Tel.0731/188-1111

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