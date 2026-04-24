Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Balkonbrand ohne größeren Schaden

Am Donnerstag rückten Einsatzkräfte zu einem Feuer in der Ulmer Weststadt aus.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr wurde der Brand in der Bleichstraße gemeldet. Mehrere Anrufer hatten das Feuer gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht. Der 45-jährige Bewohner stand auf seinem Balkon und machte sich bemerkbar. Aus unbekannter Ursache hatte auf dem Balkon ein Teppich und ein Rattantisch Feuer gefangen. Zwei Glaselemente am Balkon wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Weiterer Schaden entstand wohl nicht. Verletzt wurde niemand.

++++++++ 0762467 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell