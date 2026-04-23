Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nachtrag 2 - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mann mit schweren Verletzungen am Karlsplatz in Ulm aufgefunden

Ulm (ots)

- Tatverdächtiger in Untersuchungshaft -

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6257930 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6259052 wurde die Polizei am Samstagmorgen (18.04.2026), kurz nach 2:00 Uhr, zu einem schwer verletzten Mann am Karlsplatz in Ulm gerufen.

Noch am Samstag wurde bei der Kriminalpolizei Ulm die Sonderkommission Karl zur Aufklärung der Tat eingerichtet.

Am Mittwochnachmittag konnte im Rahmen der Ermittlungen ein 44 Jahre alter Mann in seiner Wohnung in Ulm durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Dieser steht im Verdacht, dem 75-jährigen Opfer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 44-jährige irakische Staatsbürger aus dem Raum Ulm am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags in Vollzug und ordnete die Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der geschädigte 75-jährige Mann befindet sich weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

++++0720259

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731 189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell