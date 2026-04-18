Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Mann mit schweren Verletzungen am Karlsplatz in Ulm aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 2:00 Uhr, wurde die Polizei zu einem verletzten Mann am Karlsplatz in Ulm gerufen. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der Mann schwere Verletzungen aufwies, die ihm mutmaßlich durch massive Gewalteinwirkungen zugefügt wurden. Dieser wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Opfer können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Informationen veröffentlicht werden.

Spezialisten der Polizei sicherten vor Ort umfangreiche Spuren. Die Ermittlungen zum möglichen Tätern und den Hintergründen der Tat laufen derzeit auf Hochtouren.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat, insbesondere im Zeitraum vom späten Freitagabend bis kurz nach 2:00 Uhr am Samstagmorgen, machen können, sich dringend unter 0731 188-0 zu melden.

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Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731 189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Sven Vrancken, Tel. 0731 188-1111

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