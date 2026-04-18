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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunken vom Fahrrad gefallen

Ulm (ots)

Allein auf weiter Flur war am Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, ein 37-Jähriger unterwegs. Er fuhr mit seinem Pedelec auf der K 7379 von Markbronn in Richtung Pappelau. Seinen Angaben nach hat er während der Fahrt telefoniert. Und weil er zusätzlich deutlich betrunken war, stürzte er und landete im Graben. Dadurch verletzte er sich im Gesicht. Er konnte selber einen Notruf absetzen. Der Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben und sein Pedelec durch die Polizei sicher abgestellt. Der Alcotest fiel so hoch aus, dass gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt wird.

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Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

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E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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