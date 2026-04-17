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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mehrere Fahrzeuge gestreift
Am Donnerstag flüchtete ein Unfallverursacher in Ulm von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer "Am Bleicher Hag" in Richtung "In der Wanne" unterwegs. Der Fahrer soll auf Höhe der Einfahrt "Am Hetzenbäumle" nach rechts von der Straße abgekommen sein. Hierbei rammte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes im Bereich seines Hecks. Im Anschluss streifte er einen ebenfalls parkenden BMW über die gesamte Fahrerseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. Nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen handelt es sich wohl um einen weißen Kastenwagen, der eine Beschädigung an der rechten Front aufweisen müsste. Beim Fahrzeug sind mutmaßlich Betriebsstoffe ausgelaufen.

++++0709575(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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