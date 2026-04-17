Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Kindergarten

Von Mittwoch auf Donnerstag stieg ein Unbekannter in ein Gebäude am Michelsberg ein.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden hebelte ein Einbrecher ein Fenster an einem Kindergarten in der Frauensteige auf. Durch das Fenster gelangte er ins Innere. Dort hebelte er die Tür zum Büro auf, in dem er sämtliche Schränke aufbrach. Er fand eine Geldkassette. Diese machte er zu seiner Beute und verschwand unentdeckt. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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