Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils- NACHTRAG - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Räuber in Haft

Ulm (ots)

/ Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, Anfang Januar in Gingen einen Einkaufsmarkt überfallen zu haben.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6191252) kam es Anfang Januar zu einem bewaffneten Raub auf einen Einkaufsmarkt in der Hindenburgstraße in Gingen an der Fils.

Durch intensive gemeinsame Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Göppingen gelang es nun, einen 27-jährigen Tatverdächtigen aus Donzdorf zu ermitteln.

Aufgrund des dringenden Verdachts des besonders schweren Raubes wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Göppingen ein Haftbefehl erlassen. Die Kriminalpolizei Göppingen konnte bereits am Mittwoch, den 15.04.2026, den Tatverdächtigen vor einem Mehrfamilienhaus in Donzdorf widerstandslos festnehmen und dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Göppingen vorführen.

Der Ermittlungsrichter des Amtsgericht Göppingens setzte den Haftbefehl in Vollzug. Zum Tatvorwurf des schweren Raubes machte der Tatverdächtige bislang keine Angaben. Der polizeibekannte 27-Jährige mit deutscher und spanischer Staatsbürgerschaft befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

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Philipp Haslach, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1116

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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