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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - 56-Jähriger tödlich verunglückt
Am Freitag kam ein Autofahrer in Göppingen von der Straße ab und prallte gegen einen Brückenpfeiler.

Ulm (ots)

Gegen 3.15 Uhr war ein 56-Jähriger in der Eichertstraße in Fahrtrichtung Jebenhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der VW-Fahrer nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Feuerwehr Göppingen war mit 19 Einsatzkräften vor Ort. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Fahrzeug. Der Sachschaden am VW wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Straße ist aufgrund von Reinigungsarbeiten aktuell noch gesperrt (Stand: 9.30 Uhr).

++++0710692

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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