Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliche Verunreinigung der B6 durch Schlachtabfälle - Polizei sucht Zeugen

Linsburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Mittwoch, den 09.04.2026, 23:05 Uhr, bis Donnerstag, den 10.04.2026, 02:23 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6 (B6) zu einer erheblichen Verkehrsgefährdung durch verlorene Ladung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein bislang unbekannter Verursacher - mutmaßlich ein Transportunternehmen - große Mengen an Schlachtabfällen von Geflügel entlang mehrerer Streckenabschnitte der B6. Besonders betroffen war der Bereich der Kreuzung Meinkingsburg in Fahrtrichtung Bremen.

Die Abfälle stellten aufgrund ihrer Beschaffenheit eine nicht unerhebliche Gefahr für den Straßenverkehr dar, da sie die Fahrbahn stark verschmutzten und rutschig machten. In der Folge mussten Teile der B6 zeitweise gesperrt werden. Die aufwendigen Reinigungsmaßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei Lemke durchgeführt und nahmen mehrere Stunden in Anspruch.

Bedauerlicherweise meldete der Verursacher den Vorfall nicht, sodass derzeit keine konkreten Hinweise auf die verantwortliche Person oder das Fahrzeug vorliegen.

Die Polizei bittet daher dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum auf der B6 - insbesondere im Bereich Meinkingsburg in Fahrtrichtung Bremen - unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich zu melden. Insbesondere Hinweise auf auffällige Transportfahrzeuge, verlorene Ladung oder bereits verschmutzte Fahrbahnabschnitte sind von Interesse.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Das unerlaubte Verlieren und Nichtmelden von Ladung stellt eine erhebliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer dar und kann straf- sowie ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

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