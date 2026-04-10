PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährliche Verunreinigung der B6 durch Schlachtabfälle - Polizei sucht Zeugen

Linsburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Mittwoch, den 09.04.2026, 23:05 Uhr, bis Donnerstag, den 10.04.2026, 02:23 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6 (B6) zu einer erheblichen Verkehrsgefährdung durch verlorene Ladung.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein bislang unbekannter Verursacher - mutmaßlich ein Transportunternehmen - große Mengen an Schlachtabfällen von Geflügel entlang mehrerer Streckenabschnitte der B6. Besonders betroffen war der Bereich der Kreuzung Meinkingsburg in Fahrtrichtung Bremen.

Die Abfälle stellten aufgrund ihrer Beschaffenheit eine nicht unerhebliche Gefahr für den Straßenverkehr dar, da sie die Fahrbahn stark verschmutzten und rutschig machten. In der Folge mussten Teile der B6 zeitweise gesperrt werden. Die aufwendigen Reinigungsmaßnahmen wurden durch die Straßenmeisterei Lemke durchgeführt und nahmen mehrere Stunden in Anspruch.

Bedauerlicherweise meldete der Verursacher den Vorfall nicht, sodass derzeit keine konkreten Hinweise auf die verantwortliche Person oder das Fahrzeug vorliegen.

Die Polizei bittet daher dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum auf der B6 - insbesondere im Bereich Meinkingsburg in Fahrtrichtung Bremen - unterwegs war und Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich zu melden. Insbesondere Hinweise auf auffällige Transportfahrzeuge, verlorene Ladung oder bereits verschmutzte Fahrbahnabschnitte sind von Interesse.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Das unerlaubte Verlieren und Nichtmelden von Ladung stellt eine erhebliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer dar und kann straf- sowie ordnungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 10:07

    POL-NI: Verkehrsunfall unter mutmaßlichem Einfluss von Betäubungsmitteln in Warmsen

    Warmsen (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 19:30 Uhr im Bereich Bohnhorster Weg in Warmsen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw, in dem sich zudem eine 29-jährige Beifahrerin befand, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Im ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 10:04

    POL-NI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad

    Marklohe (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 19:05 Uhr im Bereich der Oyler Straße in Marklohe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Kraftradfahrerin die Oyler Straße, als ein 44-jähriger VW- Polo-Fahrer von rechts in die Straße einbog. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden beide ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 09:54

    POL-NI: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der B65 bei Bad Nenndorf

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es gegen 17:53 Uhr auf der Bundesstraße 65 im Bereich von Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einem bevorrechtigten VW Passat die Vorfahrt. Der bevorrechtigte 57-jährige Fahrer musste daraufhin stark ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren